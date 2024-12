Corte Constitucional de Moçambique confirma vitória do partido governista em eleições questionadas

Essas semanas de manifestações não seguem nenhum padrão habitual nesse país de 33 milhões de habitantes, um dos mais pobres do mundo e onde a economia informal é predominante.

"Dizia-se que os movimentos de protesto em Moçambique não podiam durar mais de um mês", diz Nhamirre. "Isso não tem nada a ver com o que estamos acostumados a ver", enfatiza.

- A primavera do sul da África -

Muitos habitantes desse país, um dos mais desiguais do mundo, esperavam que, com essas eleições, deixassem para trás a Frelimo, uma formação de inspiração marxista na época da guerra de independência e, mais tarde, na guerra civil, que terminou em 1990.

"As pessoas estão realmente irritadas", observa Johann Smith. "Posso estar errado, mas mesmo que eles o matem [...], o movimento continuará. É quase a primavera do sul da África", diz ele.

Suas palavras fazem alusão ao revés sofrido este ano pelos partidos de libertação na região, como a reviravolta eleitoral do Congresso Nacional Africano (ANC) na África do Sul, um partido no poder desde o fim do apartheid que perdeu sua maioria absoluta pela primeira vez, e a derrota histórica em Botsuana do BDP, que governava o país desde 1966.