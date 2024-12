Acidente entre ônibus de banda e van deixa um morto e quatro feridos em SC

Sete pessoas estavam no ônibus quando ocorreu o acidente. Quatro delas ficaram com ferimentos leves e tiveram de ser levadas ao hospital Hélio Anjos Ortiz, em Curitibanos (SC). O motorista, de 41 anos, ficou com o calcanhar quebrado, e três passageiros ficaram com lesões leves.

Apenas o vocalista da banda ainda não recebeu alta do hospital. Rick Matheus, de 26 anos, ficou com ferimentos no rosto e fraturas nas mãos, segundo sua filha. Ele passou por duas operações e está se recuperando.