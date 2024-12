Vice do Equador pode voltar ao cargo após decisão favorável da Justiça

- Abad vai para a Turquia -

Após a decisão, Noboa revogou o decreto no qual havia nomeado Sariha Moya como vice-presidente encarregada e atribuiu novas funções a Abad, de acordo com o ministro do Governo, José de la Gasca.

A vice-presidente terá "a única função especial e temporária de colaborar com as relações econômicas do Equador com o governo da República da Turquia", disse de la Gasca em uma coletiva de imprensa enquanto Abad deixava o prédio do governo.

A vice-presidente deve se apresentar "no máximo até 27 de dezembro" na Turquia e, como ela foi designada para aquele país, "não tem nada a fazer na vice-presidência", acrescentou.

Noboa e Abad, ambos empresários com pouca experiência política, foram a dupla surpresa nas eleições antecipadas do ano passado, quando foram eleitos juntos, mas têm um relacionamento tenso que piorou quando o presidente a nomeou para o cargo de embaixadora em Israel.

Abad tornou-se uma forte crítica do governo e protestou contra o que considera uma "perseguição" contra ela após a prisão de seu filho por suposto tráfico de influência.