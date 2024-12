Polícia prende suspeito de atear fogo em mulher no metrô de Nova York

"Infelizmente, era tarde demais e a vítima foi declarada morta no local", disse a chefe de polícia.

O suspeito é um cidadão guatemalteco que chegou aos Estados Unidos em 2018, de acordo com a polícia.

Após divulgar sua foto, as autoridades receberam uma denúncia de três estudantes do Ensino Médio e o prenderam em uma estação de Manhattan.

A polícia obteve uma foto nítida do suspeito por meio de câmeras, visto que ele "permaneceu no lugar, sentado em um banco na plataforma do lado de fora do vagão do trem".

As autoridades acreditam que a vítima e o suspeito não se conheciam. De acordo com o Departamento de Polícia de Nova York, "não houve interação entre os dois no momento do incidente".

