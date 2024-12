Operações Ronda Agro apreendem produtos agropecuários irregulares em MT e MS

São Paulo, 23 - O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) realizou, na semana passada, operação com o objetivo de combater o comércio irregular de produtos agropecuários em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Foram apreendidos produtos sem origem comprovada e insumos agrícolas e pecuários irregulares nos municípios de Dourados (MS) e Deodápolis (MS), dentro da operação Ronda Agro, informou o ministério em comunicado.No município de Dourados, foram apreendidos 379 litros de bebidas e 749 kg de produtos de origem animal entre queijos, embutidos e produtos apícolas. Além de serem autuados, dois estabelecimentos comerciais tiveram seus produtos destruídos por causa da ausência de registro nos serviços oficiais e de comprovação de origem, comprometendo suas condições de conformidade e inocuidade para o consumo humano.Na quarta-feira (18), durante a Operação Ronda Agro - Apate, realizada com o objetivo de combater a produção e o comércio de insumos agropecuários irregulares, foram apreendidos 81 toneladas de alimentos para animais, 60 toneladas de fertilizantes e 62 kg de agrotóxicos em Deodápolis (MS). O nome "Apate" faz referência ao espírito da fraude e do engano na mitologia grega.Ainda na quarta-feira (18), também foi deflagrada Operação Ronda Agro em Campo Verde (MT), onde foram apreendidos 333 Kg de fertilizantes em situação irregular.As ações, coordenadas pelo Mapa por meio do Vigifronteiras, tiveram apoio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras), da Agência de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do Mato Grosso do Sul (Iagro) e das autoridades sanitárias locais, como a Vigilância Sanitária Municipal de Dourados.