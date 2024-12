Suspeito de matar CEO em NY se declara inocente de assassinato como ato 'terrorista'

- Fugitivo por pouco tempo -

Mangione foi detido no estado da Pensilvânia em 9 de dezembro, após vários dias de busca policial, e foi levado imediatamente para Nova York, onde foi indiciado.

Segundo o Departamento de Justiça, o suspeito viajou de ônibus para a cidade de Nova York. Ele saiu de Atlanta quase 10 dias antes do crime.

Ele se registrou em um 'hostel' em Manhattan com um documento de identificação falso e as autoridades acreditam que ele fez um reconhecimento das imediações do hotel em que Thompson estava hospedado, assim como do local onde acontecia uma conferência que teria a participação do executivo.

Os investigadores acreditam que na manhã de 4 de dezembro, Mangione seguiu Thompson, se aproximou por trás e atirou várias vezes com um silenciador, segundo o Departamento de Justiça. Depois de atirar, ele fugiu da cena do crime de bicicleta.

Cinco dias depois, foi reconhecido em um restaurante de fast food na pequena cidade de Altoona, cerca de 500 quilômetros a oeste de Nova York, e logo em seguida foi preso pela polícia local. Agentes do FBI foram até a cidade rural para interrogá-lo e transferi-lo para enfrentar a justiça em Nova York.