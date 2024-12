Novo premiê francês, o 4° apenas em 2024, anuncia lista de ministros sob ameaça de censura

"As coisas estão avançando. (...) A estruturação dos principais centros ministeriais foi fixada", antecipou Marc Fesneau, presidente do MoDem no Congresso francês e colaborador próximo de François Bayrou, confirmando que a lista completa dos membros do gabinete deveria ser apresentada 'de uma só vez' e 'antes do Natal'.

Mas a composição do governo francês é um ato de equilíbrio sutil que deve respeitar os equilíbrios políticos, a paridade de gênero e as sensibilidades. Acima de tudo, os ministros escolhidos nesta segunda-feira por Bayrou terão que preparar um orçamento para 2025 com urgência, sob pressão da oposição e dos mercados financeiros.

Os nomes da ex-primeira-ministra Élisabeth Borne e do ex-ministro do Interior Gérald Darmanin haviam previamente sido evocados como possíveis candidatos para a equipe ministerial, assim como o de Xavier Bertrand, presidente da região de Hauts-de-France (norte) e uma figura importante do partido de direita Os Republicanos (LR).

Betrand disse mais cedo nesta segunda-feira, no entanto, que não faria parte do governo de François Bayrou, pois foi "formado com o apoio de Marine Le Pen".

"O primeiro-ministro me informou esta manhã, ao contrário do que havia proposto ontem, que não estava mais em condições de me confiar a responsabilidade pelo Ministério da Justiça devido à oposição do [partido de extrema direita] Reunião Nacional (RN). Apesar de suas novas propostas, eu me recuso a participar de um governo da França formado com o apoio de Marine Le Pen", escreveu Bertrand em um comunicado à imprensa,

Bertrand, anteriormente indicado para a Justiça, era um incômodo para o Reunião Nacional (RN), ao qual se opõe há muito tempo. Ainda mais porque Marine Le Pen aguarda um julgamento de possível inelegibilidade, no julgamento de supostos falsos assistentes no Parlamento Europeu.