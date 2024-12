Rússia exibe pequeno mamute quase intacto de mais de 50.000 anos

A Rússia apresentou, nesta segunda-feira (23), os restos visivelmente bem conservados de um filhote de mamute com 50.000 anos de idade, encontrado neste verão (hemisfério norte, inverno no Brasil) no extremo norte da Rússia, uma descoberta científica de grande importância.

A fêmea de mamute foi batizada de "Iana" em homenagem ao rio em cuja bacia foi encontrada, no território escassamente povoado de Yakutia.

Sua carcaça foi apresentada à comunidade científica na segunda-feira, na Universidade Federal do Noroeste de Yakutsk, a capital regional, anunciou a instituição acadêmica em comunicado.