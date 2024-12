MP denuncia 16 pessoas, incluindo militares, por formação de milícia em SP

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do MP-SP (Ministério Público de São Paulo), informou que denunciou à Justiça, na segunda-feira (23), 16 pessoas, incluindo policiais militares, pela formação de milícia privada, prática de extorsão e lavagem de dinheiro. Nove denunciados já cumprem prisão preventiva. A Justiça ainda não se manifestou.

Segundo o MP, a denúncia se dá na esteira da Operação Aurora, deflagrada em 16 de dezembro em conjunto com a Corregedoria da Polícia Militar e a Corregedoria da Polícia Civil, que tem o intuito de desarticular um esquema de venda irregular de pontos comerciais para autônomos no Brás, na região central da cidade.

A investigação apontou que os policiais agiam como uma milícia, dividindo o território e exigindo pagamentos de vendedores informais, muitos deles imigrantes. "No transcorrer das investigações, constatou que se trata de uma verdadeira organização criminosa, com divisão de tarefas, bem estruturada e com atividade habitual, já que todos os dias atuam na região fiscalizando e cobrando os ambulantes", disse o corregedor da PM, coronel Fabio Sérgio do Amaral, em coletiva de imprensa.