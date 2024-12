Entre a provocação e a realidade, Trump gera preocupação com ameaças

O presidente eleito alertou no sábado que, se o governo do Panamá não remediar a situação, exigirá que o canal "seja devolvido aos Estados Unidos da América, em sua totalidade e sem questionamentos".

Trump também citou uma suposta influência da China no canal, construído pelos Estados Unidos no início do século XX. Washington conseguiu a passagem de sua inauguração, em 1914, até 1999, quando a cedeu ao Panamá com base em acordo assinado 22 anos antes.

O presidente do país da América Central, José Raúl Mulino, disse no domingo que "cada metro quadrado" do canal permanecerá sob controle panamenho. "Veremos", respondeu o republicano.

- Mensagem para a China -

Outra nova provocação de Trump envolve o Canadá. O presidente considerou recentemente "uma grande ideia" que o país vizinho se tornasse o 51º estado dos Estados Unidos. Ele proferiu a frase pouco depois de ameaçar Ottawa e o México, ambos membros ao lado de Washington do tratado de livre comércio USMCA, com a imposição de tarifas sobre as importações procedentes dos dois países.

Sesno disse que é difícil para outros países saber como lidar com os comentários de Trump. "Está claro que é uma piada. Ou não é?", pergunta.