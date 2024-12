O que muda com as novas regras para uso de força pelas polícias

Uso da força nas abordagens deve ser última alternativa. Conforme o decreto, a atuação agressiva pode fazer parte das operações somente quando "outros recursos de menor intensidade não forem suficientes para atingir os objetivos legais pretendidos".

Armas de fogo também terão uso limitado pelos agentes. O armamento pelas equipes de segurança pública é mencionado pela publicação do Ministério da Justiça e Segurança Pública como "medida de último recurso".

Toda atuação policial com vítima deverá ser detalhada. A normativa estabelece a discriminação de todas as operações nas quais o uso da força resultar em ferimento ou morte. Os termos da representação ainda serão elaborados pelo Ministério da Justiça.

Eventuais discriminações ficam proibidas nas abordagens. De acordo com o decreto, as operações não podem resultar em manifestações preconceituosas por cor, raça, etnia, orientação sexual, idioma, religião, nacionalidade, origem social, deficiência, situação econômica, opinião política ou de outra natureza.

Governo ainda vai oferecer capacitações sobre o tema. O Ministério da Justiça vai editar, em até 90 dias, uma portaria detalhando os procedimentos sobre o uso da força para os profissionais de segurança pública.

Colegiado será criado para tratar das mudanças. O Comitê Nacional de Monitoramento do Uso da Força contará com a participação da sociedade civil. O objetivo do grupo será monitorar e avaliar a implementação das políticas.