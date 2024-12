Rússia executa ataque em larga escala contra rede de energia da Ucrânia no Natal

"O terror é a resposta de Putin àqueles que mencionaram um ilusório 'cessar-fogo de Natal'", declarou o chefe da diplomacia ucraniana, Andrii Sibiga.

Os ataques atingiram seis regiões da Ucrânia, com um balanço de pelo menos um morto e seis feridos. Também provocou grandes cortes no sistema de calefação em pleno inverno (hemisfério norte, verão no Brasil), segundo as autoridades do país.

Na cidade de Dnipro, no centro-leste da Ucrânia, um funcionário de uma central térmica morreu, informou o vice-primeiro-ministro Oleksii Kuleba.

Em Kharkiv, a segunda maior cidade do país, localizada no nordeste, perto da fronteira com a Rússia, meio milhão de casas ficaram sem energia elétrica, calefação e água quente, segundo o governador da região, Oleg Sinegubov.

Ao menos seis pessoas ficaram feridas nos ataques contra a cidade, informou.

A Força Aérea ucraniana indicou ter detectado 78 mísseis russos e 106 drones e afirmou que derrubou 59 e 54, respectivamente.