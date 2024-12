França volta a registrar alta na emissão de gases de efeito estufa em 2024

A França aumentou suas emissões de gases de efeito estufa, principalmente durante o verão no hemisfério norte, entre junho e agosto de 2024, que foi o último trimestre do ano avaliado até agora. De acordo com o Citepa, o órgão de especialistas independentes responsável pela produção do balanço, a taxa de emissão de CO2 no país subiu +0,5% nesses três meses, em comparação com o mesmo período de 2023.

A França está fazendo o suficiente para se descarbonizar? Em 2023, as emissões de gases de efeito estufa caíram 5,8% em comparação com 2022, uma taxa alinhada com os compromissos que o país estabeleceu, mas, desde então, o ímpeto nesse sentido vem diminuindo.

No primeiro semestre de 2024, as emissões de CO2, metano e outros gases responsáveis pelo aquecimento global continuaram a cair, mas em um ritmo mais lento. E agora, no último trimestre avaliado, ou seja, em junho, julho e agosto, elas voltaram a subir..