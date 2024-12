Cerca de 18.000 refugiados sírios na Jordânia retornaram após queda de Assad

A Jordânia afirma ter recebido cerca de 1,3 milhão de sírios que fugiram do país desde o início da guerra civil em 2011, incluindo 650 mil refugiados oficialmente registrados na ONU.

Na terça-feira, a Turquia anunciou que aproximadamente 25.000 refugiados sírios haviam retornado ao seu país de origem nos últimos 15 dias. A guerra civil síria empurrou cerca de três milhões de pessoas para o território turco.

Representantes da Turquia e Jordânia reuniram-se com as novas autoridades sírias na segunda-feira, e Ancara está em contato próximo com Damasco para facilitar o retorno voluntário dos refugiados sírios.

