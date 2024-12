As expectativas para 2025

Pela importância do país (30% das emissões mundiais), o impacto seria planetário. Glen Peters, do Global Carbon Budget, afirmou que não ficaria surpreso se o pico mundial for registrado nos próximos anos. "Estamos perto, mas precisaremos de alguns anos de dados para ter certeza", alerta.

Ignacio Arróniz Velasco, do centro de pesquisas E3G, acrescenta que o mundo não pode se contentar em estabilizar as emissões e precisará reduzi-las rapidamente, na expectativa de alcançar a neutralidade de carbono em menos de três décadas. "Não poderemos relaxar", disse.

- Futebol e mais futebol -

Em 2025, a questão do calendário saturado do futebol e do cansaço dos jogadores será central.

Entre os eventos programados está o Mundial de Clubes da Fifa, ampliado para 32 times e que privará os jogadores europeus das férias de verão, após uma temporada marcada pela adoção de um novo formato da Liga dos Campeões, com cada vez mais partidas... e faturamento.

A tendência de aumento constante do número de jogos oficiais continuará em 2026, com a participação de 16 novas seleções na Copa do Mundo, que será disputada no Canadá, México e Estados Unidos, o que significa 104 partidas, contra as 64 disputadas nos Mundiais anteriores.