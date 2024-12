Câmara responde a Dino e pede fim da suspensão de R$ 4,2 bilhões em emendas

Ofício foi enviado aos órgãos do governo, argumenta a Casa. Queiroz e Silva afirma que o documento foi encaminhado à Casa Civil e à Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. "A matéria foi submetida à Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos (SAJ), que novamente referendou a compreensão da legalidade do procedimento."

Quatro ministérios analisaram a questão, diz advogado. Ele cita as pastas da Fazenda, Planejamento e Orçamento, Gestão e Inovação e Relações Institucionais, bem como a Advocacia-Geral da União e a Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República. "O procedimento adotado pelos Líderes desta Casa foi considerado inteiramente legal e em conformidade com a decisão do Tribunal por todos esses órgãos."

Dino suspendeu verbas antes do Natal

Ministro mandou suspender o pagamento de R$ 4,2 bilhões em emendas de comissão. A decisão do ministro do STF ocorreu após Lira manobrar para que 17 líderes partidários assinassem como "padrinhos" das emendas, em vez de dizer quem é o real autor das indicações. Após a determinação de Dino, a Polícia Federal abriu, na terça-feira (24), um inquérito para investigar a liberação do valor das emendas.

A suspensão das emendas causou atritos no Congresso, que já estava de recesso. Os líderes partidários, do governo e da oposição, criticaram a decisão do ministro do STF. O Congresso está em recesso desde segunda-feira (23) e só volta às suas atividades formais em 1º de fevereiro, com a eleição da Mesa. De acordo com o regimento da Câmara, no recesso, apenas assuntos urgentes são tratados por uma comissão de parlamentares. Os servidores continuam trabalhando.

Ontem (26), Arthur Lira (PP-AL) disse que "tudo que foi feito" segundo os conformes. "Todos os atos foram feitos dentro dos acordos entre Executivo, Legislativo e conversas com o poder Judiciário", declarou, em entrevista coletiva em frente à residência oficial da Câmara. Na ocasião, o presidente da Câmara informou que a resposta ao ministro Dino seria dada hoje.