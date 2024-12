Liverpool vence Leicester e abre 7 pontos de vantagem na liderança do Inglês

O líder Liverpool, apesar de ter saído atrás no placar em seis minutos, venceu o Leicester por 3 a 1 nesta quinta-feira (26), no 'Boxing Day' da Premier League, e abriu sete pontos de vantagem com um jogo a menos sobre o Chelesa, segundo na tabela.

Nada nem ninguém detém os 'Reds', nem mesmo o gol de Jordan Ayew no início da partida para os 'Foxes'.

Jogando em casa, o time de Anfield manteve o foco e imprimiu uma pressão constante que foi recompensada com os gols de Cody Gakpo (45'+1), Curtis Jones (49') Mohamed Salah (82').