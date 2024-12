Petróleo cai por temores de reformas econômicas da China

Os preços do petróleo caíram nesta quinta-feira (26), em um mercado pouco ativo no período natalino e cético diante das medidas anunciadas pela China para reativa a segunda economia do mundo.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em fevereiro caiu 0,43%, fechando a 73,26 dólares.

Já o barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega no mesmo mês, perdeu 0,68%, sendo negociado a 69,62 dólares.