Apoiadores dos huthis protestam no Iêmen contra ataques israelenses

Pela manhã, os rebeldes alegaram ter disparado um míssil contra o aeroporto Ben Gurion de Israel.

Os huthis também afirmaram em um comunicado ter lançado drones em direção a Tel Aviv e a um navio no Mar da Arábia.

Israel bombardeou o aeroporto internacional de Sanaã e outros alvos dos rebeldes huthis na quinta-feira, em operações que deixaram pelo menos seis mortos.

"Estamos determinados a cortar esse ramo do terrorismo do eixo do mal iraniano. Continuaremos até que o trabalho seja feito", disse o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, após seus ataques aéreos no Iêmen.

O porta-voz dos insurgentes, Mohamed Abdulsalam, denunciou os ataques como "agressão israelense contra todo o povo iemenita".

bur/th/mh/feb/mab/mb/dd