Moradores desalojados, falta de luz: chuva causa estragos no estado de SP

As fortes chuvas que atingem o estado de São Paulo nesta sexta-feira (27) deixaram moradores desalojados, derrubaram árvores e postes de luz e deixaram ruas alagadas.

O que aconteceu

Pancadas de chuva têm causado estragos no interior, no litoral e na cidade de São Paulo. Boletim da Defesa Civil, divulgado às 20h (horário de Brasília), apontou que 19 municípios foram afetados no estado pelas precipitações. Entre as ocorrências estão alagamentos, queda de árvores e deslizamentos.

Caieira, na Grande SP, é uma das cidades mais afetadas. A rodovia Tancredo de Almeida Neves, nas imediações, está alagada. O município ainda contou com queda de postes e árvores. Um homem morreu em razão da queda de árvore.