PM agride homem rendido com golpes de capacete e chutes em SP; veja

PM pega o capacete do motociclista na via e joga contra a cabeça dele. A nova agressão acontece quando o homem, aparentemente desnorteado, se senta ao ser atingido por dois chutes, enquanto tenta se levantar. Ele coloca as mãos para o alto e manca de um dos pés, quando o agressor joga o capacete nele. O acessório cai no chão.

Mancando, o suspeito vai em direção à parede e deita no chão. O agressor, então, levanta a motocicleta do suspeito que estava caída no solo. A testemunha que gravava o vídeo mostra uma viatura, que seria conduzida pelos agentes, alguns metros à frente do local das agressões.

Durante um minuto de registro, o outro agente não reage enquanto o colega agride o motociclista.

Segundo a página que compartilhou o vídeo, o suspeito teria tentado fugir de uma abordagem da PM. Procurada pelo UOL, a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública) disse que não encontrou o registro da ocorrência na Polícia Civil. Em razão disso, não se sabe se o homem agredido foi preso.

Uma investigação preliminar foi aberta para apurar o caso, disse a secretaria nesta sexta-feira (27). "A abordagem não condiz com os protocolos da Polícia Militar do Estado. As imagens registradas serão analisadas pela PM para que as medidas cabíveis sejam tomadas", concluiu a pasta.

Segundo caso de violência registrado no dia do Natal