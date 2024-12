Aquecimento climático: elemento que agravou os desastres naturais em 2024

No Pacífico, as Filipinas foram atingidas por seis grandes tempestades no final do ano e o sudeste asiático pelo supertufão Yagi em setembro.

O ciclone Chido, que devastou Mayotte e Moçambique em dezembro, teria sido menos poderoso sem os efeitos da mudança climática, segundo um estudo preliminar.

- Secas e incêndios -

Os efeitos da mudança climática tornam algumas regiões do mundo cada vez mais úmidas e outras mais secas.

A seca atingiu duramente diversas regiões das Américas e causou imensos incêndios florestais no oeste dos Estados Unidos, no Canadá e até mesmo em áreas da Amazônia, uma das regiões mais úmidas do mundo.

Como resultado de sucessivos meses de seca nos países do sul da África, cerca de 26 milhões de pessoas estão ameaçadas pela insegurança alimentar, segundo o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas (PMA).