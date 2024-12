Acidente de avião na Coreia do Sul deixa mais de 160 mortos

A queda de um avião da companhia Jeju Air ao pousar em Muan, na Coreia do Sul, aparentemente provocada por uma colisão com pássaros, deixou neste domingo (29) pelo menos 167 mortos, informaram as autoridades, que não esperam encontrar mais sobreviventes.

Até o momento, dois tripulantes foram resgatados do avião em chamas, mas as chances de encontrar mais sobreviventes diminuem com o passar das horas.

Ao cair da noite, os bombeiros reportaram um novo número de 167 mortes confirmadas no acidente do avião que fazia o voo JJA-2216 entre a capital da Tailândia, Bangcoc, e Muan, no sudoeste da Coreia do Sul.