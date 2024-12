Comoção e lágrimas no aeroporto de Muan após trágico acidente de avião na Coreia do Sul

No final da tarde, holofotes iluminaram os restos metálicos retorcidos enquanto um guindaste amarelo levantava a fuselagem, permitindo que as autoridades continuassem a operação de busca e resgate.

No local do acidente, ouvem-se apenas os flashes das câmeras e as vozes dos jornalistas. Sobre o asfalto, há folhetos do Duty Free, luvas higiênicas da tripulação e a cauda carbonizada do avião.

Dentro do terminal, familiares das vítimas estão reunidos à espera de notícias, muitos deles aflitos.

As telas, que normalmente exibem horários de chegada e saída, mostravam os nomes, datas de nascimento e nacionalidades das vítimas.

"Um dos meus filhos estava a bordo do avião (...) Ele ainda não foi identificado", disse à AFP um homem, que pediu para não divulgar seu nome, na sala de espera do aeroporto.

- Comoção -

Gritos e choros enchiam o aeroporto a cada vez que as vítimas eram identificadas.