Ondas intensas atingem costas do Peru e do Equador

No Peru, 91 portos, de um total de 121, foram fechados até 1º de janeiro de 2025, indicou o Centro de Operações de Emergência Nacional (Coen) em sua conta na rede X.

De acordo com o alerta emitido na sexta-feira por esta instituição, o fenômeno começou em 25 de dezembro e deverá afetar zonas do litoral norte, centro e sul do país.

No Equador, o corpo de bombeiros da cidade de Manta informou uma morte na região de Barbasquillo. A Secretaria Nacional de Gestão de Riscos ordenou o fechamento preventivo das praias desta cidade, no sudoeste do Equador, informou em comunicado publicado no X.

axl-cm/cjc/aa

© Agence France-Presse