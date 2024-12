A quase centenária Corrida de São Silvestre encerra o ano esportivo em São Paulo

Na categoria elite masculina também correrão o etíope Gizealew Ayana (campeão da Maratona de Paris, 2023), além dos ugandenses Maxwell Kortek Rotich (atual campeão da Maratona de Porto Alegre), Moses Kibet e Phillip Kipyeko.

No feminino, as quenianas Agnes Keino, Cynthia Chemweno, Salome Chepchumba, Vivian Kemboi e Viola Kosgei (que subiu ao pódio da São Silvestre no ano passado) formam uma frente robusta para reforçar a dinastia do país, com 12 vitórias nas últimas 15 edições nessa categoria.

Também se destacam a etíope Kasanesh Base, a colombiana Laura Morales e a ugandesa Emily Chebet, terceira colocada na maratona de São Paulo deste ano.

Os brasileiros, por sua vez, buscarão recuperar o destaque depois de terem perdido o pódio no ano passado nas categorias masculina e feminina.

Johnatas de Oliveira Cruz e Kleidiane Barbosa Jardim, os melhores brasileiros da última edição, lideram o pelotão de corredores locais.

A primeira São Silvestre de São Paulo foi realizada na noite de 31 de dezembro de 1925, após o jornalista Cásper Líbero, fundador do jornal Gazeta Esportiva, participar de uma corrida noturna em Paris.