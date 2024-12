Ministério da Saúde de Gaza reporta 27 mortes em 24 horas

O Ministério da Saúde do governo do Hamas na Faixa de Gaza anunciou, nesta segunda-feira (30), que pelo menos 27 pessoas morreram nas últimas 24 horas neste território palestino, palco de mais de 14 meses de guerra com Israel.

Isso eleva o número total de mortos para 45.541, afirmou em comunicado, acrescentando que 108.338 pessoas também ficaram feridas em Gaza desde o início do conflito, desencadeado por um ataque sem precedentes do movimento islamista palestino Hamas em Israel em 7 de outubro de 2023.

