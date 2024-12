Vários ex-rebeldes, incluindo jihadistas estrangeiros, são nomeados oficiais do Exército sírio

Após mais de meio século de domínio da família Assad, as novas autoridades trabalham para reestruturar o aparato do Estado instituído pelo governo anterior, cujo exército entrou em colapso.

Em um decreto publicado na noite de domingo no Telegram, o "Comando Geral" de Sharaa inclui uma lista de 49 nomes, entre eles os de rebeldes sírios e ex-oficiais do exército que desertaram após o início da guerra em 2011 e se aliaram aos rebeldes islamistas.

- "Reestruturação do exército" -

Essas nomeações ocorreram "no contexto do desenvolvimento e modernização do exército [...], para garantir a segurança e a estabilidade", segundo o decreto.

"A maioria das pessoas promovidas pertence ao círculo íntimo de Ahmed al Sharaa", declarou à AFP Rami Abdel Rahman, diretor do Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH). Trata-se das primeiras promoções militares desde a tomada de poder pelos rebeldes.

"Os sete oficiais de maior patente parecem todos vir das fileiras do HTS", afirmou o analista Haid Haid.