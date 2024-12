Botafogo acerta contratação definitiva de Jeffinho, do Lyon

O Lyon anunciou nesta terça-feira (31) que transferiu definitivamente o seu atacante Jeffinho para o Botafogo, no qual estava jogando por empréstimo desde janeiro de 2024, por um valor de 5,3 milhões de euros (cerca de R$ 34 milhões pela cotação atual).

O time francês ainda pode receber 30% em uma possível transferência futura, segundo um comunicado do clube.

O jogador de 25 anos foi transferido do Botafogo para o Lyon em janeiro de 2023 por dez milhões de euros (R$ 64,3 milhões), enquanto o seu valor de mercado estimado era de 1,5 milhões de euros (R$ 9,6 milhões), segundo o site de referência no assunto, o transfermarkt.fr. Seu contrato com o OL ia até o dia 30 de junho de 2027.