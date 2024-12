China rejeita acusações de ataque cibernético contra o Tesouro dos EUA

Acrescentou que a China "sempre se opôs a todos os tipos de ataques de hackers e nos opomos ainda mais à disseminação de informações falsas sobre a China com intenções políticas".

Segundo o Tesouro, o ataque permitiu o acesso a algumas das suas estações de trabalho, segundo uma carta enviada ao Congresso à qual a AFP teve acesso.

Especificou que o agressor comprometeu os sistemas de um provedor externo de serviços de segurança cibernética e conseguiu acessar remotamente as estações de trabalho da agência governamental e alguns documentos não confidenciais.

Funcionários do Tesouro contataram a Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura depois que seu provedor, BeyondTrust, os notificou sobre a situação e têm trabalhado com autoridades federais para determinar o impacto da intrusão.

"O serviço BeyondTrust comprometido foi desconectado e não há evidências que indiquem que o autor da ameaça continuou tendo acesso aos sistemas ou informações do Departamento do Tesouro", acrescentou o porta-voz do departamento.

Na sua carta aos chefes do Comitê Bancário do Senado, o Departamento do Tesouro observou que, "com base nas provas disponíveis, o incidente foi atribuído a um ator da Ameaça Persistente Avançada patrocinado pelo Estado chinês".