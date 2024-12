Justiça equatoriana determina prisão de militares por desaparecimento de quatro menores

O tribunal de Guayaquil realizou uma audiência na qual o MP formalizou as acusações contra os 16 membros da Força Aérea Equatoriana (FAE) que são investigados pelo desaparecimento subsequente à detenção dos menores, que tinham entre 11 e 15 anos, no dia 8 de dezembro por um suposto roubo.

Os militares alegam que liberaram os jovens pouco depois da apreensão, tendo os deixado em boas condições, mas desde então estão desaparecidos.

Saúl Arboleda, Steven Medina e os irmãos Josué e Ismael Arroyo foram detidos no bairro de Las Malvinas, no sul de Guayaquil, uma das principais cidades afetadas pela violência do narcotráfico, onde o governo mantém as Forças Armadas nas ruas.

No dia 24 de dezembro, após a justiça civil determinar que houve um "desaparecimento forçado" dos adolescentes, quatro corpos carbonizados foram encontrados em uma área de manguezais próxima à base da FAE na localidade de Taura, nos arredores de Guayaquil, e à qual pertence a patrulha.

O MP anunciou na tarde desta terça que os corpos carbonizados encontrados pertencem aos menores desaparecidos.

"Os resultados das perícias de genética forense confirmam que os 4 corpos encontrados em #Taura correspondem aos 3 adolescentes e a uma criança desaparecidos após uma operação militar no último dia 8 de dezembro", detalhou o órgão na rede social X.