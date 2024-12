Quenianos mantêm sua hegemonia na Corrida de São Silvestre

A queniana Agnes Keino e seu compatriota Wilson Too venceram nesta terça-feira a 99ª edição da Corrida de São Silvestre, em São Paulo, mantendo o domínio do país africano na maior prova urbana da América Latina.

Depois de passarem em branco no ano passado, os brasileiros conseguiram voltar ao 'top 5' com Johnatas de Oliveira Cruz no masculino, e as atletas Núbia de Oliveira e Tatiane Raquel da Silva no feminino.

Os corredores africanos acumularam nesta terça-feira 17 vitórias consecutivas na prova feminina e 13 na masculina da competição quase centenária, que percorre os principais pontos turísticos da capital paulista ao longo de 15 quilômetros.