Cão é o primeiro a cruzar fronteira após Romênia aderir ao espaço Schengen

Um cachorro foi o primeiro a atravessar a fronteira entre a Romênia e a Hungria na quinta-feira (1), após o país se tornar um membro pleno do Espaço Schengen. A zona permite a livre circulação de pessoas - tanto por vias terrestres quanto aéreas - entre 29 nações da Europa.

O que aconteceu

O momento da travessia foi capturado e o vídeo passou a circular pelas redes sociais. O cão passa por uma cancela que separa os dois países e a divisória se abre.

A cena foi aplaudida por uma dezena de guardas fronteiriços. As pessoas que estavam no local comemoraram o ato simbólico com aplausos e gravações.