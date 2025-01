Justiça barrou posse de mais de 20 prefeitos; um foi preso na véspera

Presidentes das câmaras municipais assumem o cargo de forma interina. Os vereadores foram eleitos para a chefia das casas na última quarta (1º) e, logo em seguida, tomaram posse como prefeitos em exercício até que haja decisão definitiva da Justiça Eleitoral. Não há previsão para que candidatos derrotados em outubro herdem a vitória.

Outros três eleitos em outubro não vão assumir porque morreram antes da posse. Os casos foram nas cidades de Arroio dos Ratos (RS), Augusto Pestana (RS) e Cabreúva (SP). Nesse caso, o vice assume o cargo.

Lista tem um foragido e um preso horas antes da posse

Um dos impedidos foi preso na véspera. José Braga Barrozo, o Braguinha (PSB), prefeito reeleito de Santa Quitéria (CE), é suspeito de fazer um acordo com a facção Comando Vermelho para coagir eleitores. Ele foi detido no início da tarde de quarta (1º), horas antes do início da posse, e afastado do cargo pela Justiça Eleitoral do Ceará.

Filho do prefeito vai assumir o cargo. O verador Joel Madeira Barroso (PSB), filho de Braguinha, foi eleito presidente da Câmara Municipal de Santa Quitéria. Como esse cargo é o primeiro na linha sucessória, ele assumirá as funções do pai até que a Justiça Eleitoral tome uma decisão definitiva.

Outro prefeito barrado está foragido. Bebeto Queiroz (PSC), que foi eleito em Choró (CE), foi alvo de uma operação policial, em novembro, que apura fraudes no abastecimento de veículos da prefeitura. O então prefeito, Marcondes Jucá (PT), foi preso, mas Queiroz, que era o vice, não foi encontrado e está foragido desde então.