Zimbábue abole pena de morte

No entanto, uma disposição estabelece que a suspensão da pena de morte poderá ser levantada durante um estado de emergência.

A Anistia Internacional classificou a abolição como um "momento histórico". Segundo os seus dados, em 2023 havia pelo menos 59 pessoas condenadas à morte no país.

"Pedimos às autoridades que avancem rapidamente no sentido de uma abolição total da pena de morte, eliminando a cláusula incluída nas emendas ao projeto de lei que permite o uso da pena de morte enquanto durar o estado de emergência pública", afirmou a ONG.

De acordo com o jornal The Herald, havia 63 presos no corredor da morte em fevereiro.

Segundo a Anistia, 24 países da África Subsaariana aboliram a pena de morte para todos os crimes e dois outros aboliram-na apenas para crimes comuns.

