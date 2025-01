Falha de TI atrasa controle de fronteira em aeroportos da Alemanha - Problema atinge sistema da Polícia Federal alemã que processa entrada e saída de pessoas do país. Agentes realizam controle de passaportes de forma manual.Uma falha nacional no sistema de informática da Polícia Federal alemã dificulta os controles de fronteira em todos os aeroportos do país nesta sexta-feira (03/01). Em alguns lugares, o problema tem obrigado os agentes de migração a processarem manualmente a entrada de passageiros que chegam de fora do espaço Schengen, de livre circulação.

A interrupção causa filas de pessoas nos controles de fronteira em vários aeroportos alemães, incluindo o de Frankfurt, o mais movimentado do país.

"No momento, há uma interrupção de TI em todo o país", disse um porta-voz da polícia alemã baseado em Frankfurt à Reuters. Ele afirmou que a interrupção não paralisou a entrada de estrangeiros na Europa, apesar dos atrasos no processamento dos passaportes, e que ainda não é possível determinar a causa da falha.