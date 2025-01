Governo espanhol enfrenta divisão sobre redução da jornada semanal de trabalho

MADRI (Reuters) - Uma divisão no governo de coalizão de esquerda da Espanha em relação a um plano para implementar uma semana de trabalho mais curta com o mesmo salário foi escancarada nesta sexta-feira, após a ministra do Trabalho do país acusar o ministro da Economia de "ficar do lado dos empregadores".

A ministra do Trabalho, Yolanda Díaz, que lidera o partido de extrema-esquerda Sumar, disse à emissora de rádio estatal RNE que há "discordâncias manifestas" com o Partido Socialista, do primeiro-ministro Pedro Sánchez, sobre o plano e pediu aos seus colegas que "respeitassem o comitê de especialistas" que o elaborou.

Ela mirou no ministro da Economia, Carlos Cuerpo, que sugeriu que o plano fosse adiado em um ano para dar tempo para as pequenas empresas se adaptarem.