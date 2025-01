Tales: Caiado vê possível candidatura de Gusttavo Lima 'com normalidade'

É um caso especial porque o Gusttavo Lima está envolvido em uma série de irregularidades. Então é um nome estranho para entrar na política, porque tem acusações aí de lavagem de dinheiro, de ligação com aquela youtuber, tem um monte de irregularidades, então eu não promoveria o Gusttavo Lima, mas não temos que ter preconceito com relação a novos personagens na política. O caso desse pessoal é que tem uma certa contaminação do ambiente político.

Tales Faria, colunista

