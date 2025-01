Iraniana Narges Mohammadi, ganhadora do Nobel da Paz, prepara sua autobiografia

A iraniana Narges Mohammadi, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz em 2023, planeja publicar sua autobiografia e está trabalhando em outro livro que descreve as condições de mulheres detidas como ela no Irã por crimes de opinião, disse ela à revista Elle.

Narges Mohammadi concedeu esta rara entrevista de forma remota, aproveitando uma liberdade provisória de três semanas por razões médicas, iniciada em 4 de dezembro.

"Terminei a minha autobiografia e pretendo publicá-la. Estou escrevendo outro livro sobre as agressões e o assédio sexual cometidos contra mulheres detidas no Irã. Espero que seja publicado em breve", declarou a ativista iraniana dos direitos humanos, respondendo em persa, por escrito e com mensagens de voz, às questões colocadas pela revista francesa.