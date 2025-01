Ao concluir mandato, Biden envia mais US$ 8 bi em armas para Israel

Durante a presidência do Brasil no Conselho da ONU, em outubro de 2023, a diplomacia americana chegou a alertar aos representantes do Itamaraty de que não queriam o envolvimento do órgão internacional na questão entre Israel e o Hamas.

Em intensos debates, os embaixadores de Israel acusaram os demais governos na ONU de estar protegendo o Hamas.

Na Assembleia Geral da ONU, resoluções foram aprovadas pedindo o fim do fornecimento de armas para Israel. Os documentos não tem poder vinculante e foram ignorados por EUA e Israel. A Corte Internacional de Justiça ordenou o fim da ocupação por parte de Israel, mas também foi ignorada.

No Tribunal Penal Internacional, os juízes emitiram um mandado de prisão contra Netanyahu por crimes de guerra e crimes contra a humanidade.

Já as entidades Anistia Internacional e Human Rights Watch, ambas com forte relação com governos Ocidentais, apontaram que Israel estaria cometendo genocídio em Gaza.