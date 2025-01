EUA anunciam venda de US$ 8 bilhões em armas para Israel e Hamas publica novo vídeo de refém

Em meio aos ataques incessantes do exército de Israel na Faixa de Gaza, o braço armado do Hamas publicou um novo vídeo, no sábado (4), de uma das pessoas mantidas reféns sequestradas em 7 de outubro de 2023 durante o ataque do movimento islâmico palestino a Israel a partir da Faixa de Gaza. Também no sábado, o governo americano de Joe Biden anunciou uma venda de armas para Israel no valor estimado de US$ 8 bilhões, pouco antes do retorno de Donald Trump à Casa Branca.

A venda, que ainda precisa ser aprovada pelo Congresso, inclui munições de defesa aérea, de acordo com uma fonte próxima ao assunto.

Antes de deixar o cargo, Joe Biden está mais uma vez desviando a pressão das organizações de direitos humanos e dos democratas eleitos que se opõem a essas vendas a Israel.