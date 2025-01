Exército russo diz ter interceptado mísseis americanos lançados pela Ucrânia e promete 'represálias'

O Exército russo afirmou neste sábado (4) ter interceptado oito mísseis ATACMS dos Estados Unidos lançados pela Ucrânia contra seu território, um tipo de ataque apresentado por Moscou como uma linha vermelha no conflito, e prometeu "represálias" a Kiev.

"Os meios de defesa aérea derrubaram oito mísseis táticos operacionais ATACMS de fabricação americana e 72 drones", afirmou o Exército russo, sem especificar se este novo ataque ucraniano deixou vítimas e danos materiais.

Horas depois, as forças russas afirmaram que "estas ações do regime de Kiev, que conta com o apoio de seus guardiões ocidentais, serão alvo de represálias".