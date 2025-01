JD Vance está errado sobre AfD e resistência ao nazismo

A maioria das atuais pesquisas eleitorais para as eleições antecipadas de 2025 apresenta apenas previsões para o resultado de todo o país, sem nuances regionais. Porém, nas legislativas de 2021, a AfD teve desempenho forte em estados do leste, antes pertencentes à extinta República Democrática Alemã (RDA), sob regime comunista.

O quadro foi semelhante no pleito para o Parlamento Europeu de junho de 2024, quando a AfD saiu vitoriosa sobretudo no Leste Alemão: em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, Brandemburgo, Saxônia-Anhalt, Saxônia e Turíngia, ela alcançou no mínimo 27% dos votos, enquanto sua média nacional foi de 15,9%.

Leste Alemão, bastião anti-Hitler?

Mas a questão central, no caso, é se nessas regiões a resistência ao regime de Adolf Hitler foi de fato tão forte quanto pretende o futuro vice-presidente americano. O NSDAP tomou o poder em 1933, e na eleição anterior para o Reichstag, em 6 novembro de 1932, ficara à frente com 33,1%.

Se forem considerados os resultados regionais, o NSDAP recebeu a maioria dos votos em grande parte da Alemanha, incluindo o Leste e também as regiões onde muitas pessoas hoje votam na AfD, mas também muitas outras regiões da Alemanha.

No pleito parlamentar seguinte, em março de 1933, o NSDAP se mostrou ainda mais forte, alcançando a maior parte dos votos na maior parte das zonas eleitorais, em especial no Norte e no Leste do país. Entretanto essa eleição é historicamente considerada não democrática, já que o partido e seus adeptos intimidaram maciçamente os votantes, em parte com violência.