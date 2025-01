Opositor venezuelano González se reúne com Javier Milei em Buenos Aires

Embaixada

A visita à Argentina ocorre em meio ao aumento da tensão entre Caracas e Buenos Aires devido à prisão na Venezuela do gendarme argentino Nahuel Gallo, acusado de "terrorismo", o que levou Buenos Aires a apresentar queixas ao Tribunal Penal Internacional (TPI) e à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH).

Mas a relação entre Milei e Maduro já era complicada, com inúmeras trocas de insultos, e finalmente se rompeu com o não reconhecimento da Argentina aos resultados das eleições na Venezuela.

Além disso, desde março, a embaixada argentina em Caracas - que foi assumida pelo Brasil após o rompimento das relações - tem abrigado seis colaboradores de Machado, também acusados de "terrorismo".

Um deles renunciou ao asilo em dezembro e se entregou às autoridades. Os outros cinco estão aguardando salvo-conduto para deixar o país.

Em um vídeo em seu Instagram gravado horas antes de seu encontro com Milei, González Urrutia detalhou que abordaria com ele a questão dos solicitantes de asilo na embaixada. "Essa é e será nossa preocupação em todas as conversas que teremos aqui em Buenos Aires", afirmou.