Primeira-ministra italiana visita Trump em Mar-a-Lago

Seu gabinete não fez declarações nem respondeu aos repetidos pedidos de confirmação da visita de sábado, que, segundo a imprensa americana, incluiu a exibição de um filme e um jantar.

As fotos dos dois líderes conservadores apareceram nas primeiras páginas de todos os jornais italianos neste domingo.

Meloni é uma dos vários líderes estrangeiros, incluindo o canadense Justin Trudeau e o húngaro Viktor Orban, que visitaram Trump, que retornará à Casa Branca no dia 20 de janeiro.

A visita da líder do partido de extrema direita Irmãos da Itália ocorre dias antes da viagem do presidente americano em fim de mandato, Joe Biden, à Itália, para reunir-se com Meloni e, separadamente, com o papa Francisco em Roma.

