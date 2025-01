Estrelas de Hollywood brilham em dourado no Globo de Ouro

As principais estrelas de Hollywood revelaram no Globo de Ouro deste domingo suas primeiras apostas de moda para a temporada de premiações deste ano, e seus "looks", com grande presença do dourado, não decepcionaram.

Seguem os principais destaques no tapete vermelho do Hotel Beverly Hilton:

- Mulheres de ouro -

Usar dourado em uma premiação é basicamente um anúncio de que se está pronto para levar uma estátua. Cate Blanchett, indicada por seu papel como jornalista na minissérie "Difamação" de Alfonso Cuarón para Apple TV+, entendeu a mensagem.