'Caso Olmo' coloca futuro econômico e esportivo do Barcelona em xeque

Em todo caso, os dois jogadores viajaram à Arábia Saudita, sede da competição.

A situação de Olmo, contratado por 60 milhões de euros (R$ 380 milhões na cotação atual) junto ao RB Leipzig, colocou no olho do furacão o presidente do clube catalão, Joan Laporta, e grupos opositores pediram sua renúncia.

- Como a situação chegou a esse ponto? -

No início da temporada, o Barcelona conseguiu inscrever de última hora Olmo e Víctor graças à regra que permite aos clubes destinar uma parte dos salários dos jogadores ausentes por lesões de longa duração para cumprir o 'fair play'. E a lesão do zagueiro dinamarquês Andreas Christensen deu fôlego ao Barça... até o dia 31 de dezembro.

Dois tribunais negaram na semana passada as medidas cautelares solicitadas pelo Barcelona para inscrever os dois jogadores para a segunda parte da temporada e o clube teve que vender a gestão de alguns camarotes do futuro Camp Nou, ainda em construção, por cerca de 100 milhões de euros (R$ 635 milhões) para cumprir o 'fair play' financeiro.

O problema é que o negócio foi fechado três dias depois do prazo dado pela LaLiga e as entidades do futebol espanhol agora negam uma nova inscrição dos dois jogadores, já que a regra impede "que um jogador cuja licença seja cancelada possa, no decorrer da mesma temporada, obtenha licença no mesmo clube ao qual já estava vinculado".