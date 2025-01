China denuncia 'repressão injustificada' dos EUA contra suas empresas

"Pedimos aos EUA que corrijam imediatamente suas más práticas", insistiu Guo, alertando que a China "tomará as medidas necessárias para proteger os direitos das empresas chinesas".

A gigante Tencent é uma das maiores fabricantes de videogames do mundo e opera o popular aplicativo WeChat, que é onipresente na China.

A fabricante CATL produz mais de um terço das baterias para veículos elétricos vendidos no mundo e fornece para empresas como Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Toyota, Honda e Hyundai.

Um porta-voz da Tencent disse que a inclusão da empresa na lista é "claramente um erro" e garantiu que ela "não é uma empresa ou um fornecedor militar".

A CATL também denunciou um "erro" e negou qualquer envolvimento em atividades relacionadas ao Exército.

A listagem, estabelecida por uma lei de 2021, provocou perdas de mais de 7% para as ações da Tencent na Bolsa de Valores de Hong Kong. As ações da CATL também iniciaram a sessão em Shenzhen com queda de 5,2% e ficaram no vermelho durante todo o dia.