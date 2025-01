Morre Jean-Marie Le Pen, líder histórico da extrema direita na França

O fundador da Frente Nacional (FN) em 1972, conhecido por seus comentários xenofóbicos e antissemitas, foi uma figura histórica da extrema direita francesa, tornando-se o legislador mais jovem da França aos 27 anos de idade.

O maior sucesso político do "Menhir", no entanto, veio em 2002, com 73 anos, quando ele chegou às urnas na eleição presidencial da França, que perdeu para o conservador Jacques Chirac após uma mobilização maciça contra ele.

Após cinco tentativas, ele entregou as rédeas do partido em 2011 para sua filha Marine Le Pen, que o renomeou em 2018 como Reagrupamento Nacional (RN) e trabalhou para moderar a imagem do partido.

Marine Le Pen aprofundou a instalação da extrema direita no cenário político da França, onde ela se impôs como uma figura central. Em 2017 e 2022, ela perdeu os dois segundos turnos presidenciais para o centrista Emmanuel Macron.

No entanto, as relações entre pai e filha nem sempre foram cordiais. Marine o expulsou do partido em 2015, depois que seu pai considerou o Holocausto um "detalhe" da história na Segunda Guerra Mundial.

Ao longo de sua vida, esse orador excepcional foi condenado em várias ocasiões por suas polêmicas declarações xenofóbicas, racistas e homofóbicas, especialmente por negar crimes contra a humanidade.