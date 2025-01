Trump anuncia investimento de US$ 20 bi dos Emirados em centros de dados nos EUA

Hussain Sajwani, presidente da DAMAC, tem sido um colaborador próximo da família Trump e apoiou o bilionário após a invasão violenta e massiva dos seus apoiadores ao Capitólio - sede do Congresso - em 2021, quando outras empresas viraram as costas ao republicano.

Sajwani prometeu "pelo menos 20 bilhões" de dólares em investimentos, afirmou Trump. "Talvez dobrem isso, ou talvez mais", declarou o republicano, que retornará à Casa Branca em 20 de janeiro.

A empresa dos Emirados construiu o Trump International Golf Club, inaugurado em Dubai em fevereiro de 2017, três meses após Trump vencer as eleições em 2016.

Na semana passada, Sajwani publicou uma foto com Trump e Elon Musk na residência do presidente eleito em Mar-a-Lago, durante as festas de fim de ano.

No mês passado, a firma japonesa de investimentos em tecnologia SoftBank prometeu investir 100 bilhões de dólares (605 bilhões de reais) nos Estados Unidos nos próximos quatro anos.

A primeira eleição de Trump também foi marcada por grandes anúncios de investimentos. O jornal The Washington Post destacou que "algumas promessas de Trump não foram cumpridas".